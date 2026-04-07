Castelbuono si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale e spirituale. La XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. L’autorizzazione, concessa dal Presidente del Comitato, include anche l’utilizzo del logo istituzionale per il progetto, promosso dall’Associazione Culturale PromoMadonie Sicilia. Il tema scelto per l’edizione 2026 — “800 anni dalla morte di San Francesco” — si inserisce nel calendario delle iniziative nazionali dedicate alla commemorazione del Santo di Assisi. L’evento, ormai consolidato nel panorama delle manifestazioni artistiche e tradizionali siciliane, trasformerà ancora una volta le strade di Castelbuono in un suggestivo percorso floreale, capace di coniugare arte, fede e partecipazione collettiva. In vista della pubblicazione ufficiale sul sito del Comitato Nazionale, gli organizzatori sono stati invitati a fornire materiali multimediali — fotografie, video e immagini — utili alla promozione dell’iniziativa all’interno dei canali istituzionali. L’Infiorata 2026 entrerà così a far parte del Calendario Nazionale delle celebrazioni francescane, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi tra quelli dedicati alla memoria di San Francesco d’Assisi, figura simbolo di spiritualità, pace e attenzione al creato.
Castelbuono, l’Infiorata 2026 ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco
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