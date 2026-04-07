

È di Canicattì l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente sul lavoro che si è verificato stamattina a Camastra. A causa delle condizioni critiche è stato ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è giunto in elisoccorso. Gli altri due feriti, il figlio del canicattinese, che da qualche tempo vive con la famiglia a Camastra, e l’altro operaio della stessa ditta edile sono stati ricoverati al San Giovanni di Dio.

Stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un’abitazione di via Giovanni XXIII, a circa tre o quattro metri di altezza, quando il cestello del sollevatore si sarebbe sganciato finendo al suolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro che stanno cercando di accertare la causa dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.