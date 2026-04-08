Inizieranno a breve i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti sulla strada provinciale n. 29 Raffadali-Montallegro, importante strada di collegamento interno tra i due popolosi centri. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, rappresentato dal Segretario generale dott.ssa Alessandra La Spina e dal Direttore del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo Di Carlo, e il legale rappresentante dell’impresa FENIX CONSORZIO STABILE SCARL di Bologna, aggiudicataria della relativa gara d’appalto per un importo contrattuale di 490.000,00 euro più Iva.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continuativi dalla data del verbale di consegna su indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio, e riguarderanno entrambi i tratti, ovvero le SP n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea e n. 29-B Cattolica Eraclea-Raffadali. Il progetto è stato finanziato con fondi statali (D.M. del 5/5/2022 – programma sessennale 2024/2029).