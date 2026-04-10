Sono in tutto 475 le pratiche di credito di esercizio approvate a favore delle imprese artigiane siciliane, per un valore complessivo che supera gli 11 milioni e 300 mila euro.

I dati arrivano da Roberto Rizzo, commissario straordinario di Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato, e della Crias, la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.

Si tratta di numeri che fotografano un intervento concreto sul fronte della liquidità, in una fase in cui molte attività continuano a confrontarsi con costi elevati e accesso al credito non sempre semplice.

Le operazioni approvate rientrano nelle misure standard e nelle tradizionali linee di credito della Crias, strumenti pensati per sostenere il tessuto produttivo locale, utili a garantire risorse immediate alle imprese e ad accompagnare i loro investimenti.

I finanziamenti coprono diverse esigenze operative. I fondi servono infatti per il capitale circolante, per l’acquisto di scorte di magazzino e per interventi più strutturali come acquisto, costruzione e ristrutturazione di laboratori artigianali. Previsto anche il sostegno per l’acquisto di attrezzature e macchinari, elementi decisivi per la competitività.