Successo per la nuova iniziativa organizzata da Codici Sicilia nell’ambito di “Sportello per le competenze digitali”. Parliamo del progetto che rientra tra le iniziative a vantaggio dei consumatori – Bando Regioni ex art. 7 D.M. 31 luglio 2024 Regione Siciliana Finanziate con Fondi MIMIT D.D. 23 dicembre 2024. Sabato scorso, presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù a Catania, si è svolto l’incontro dal titolo “Non farti ingannare dal web”, dedicato alle truffe digitali, e la risposta da parte della cittadinanza è stata positiva.

“Quella delle frodi online è una problematica seria – dichiara Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia – e sempre più consumatori subiscono questi raggiri. I malviventi utilizzano tecniche sofisticate, in continuo aggiornamento, e sfruttano la paura e l’agitazione delle vittime per mettere a segno i propri colpi, che vanno dal furto di identità alla sottrazione di somme anche ingenti. L’incontro di Catania è andato molto bene. Hanno partecipato tante persone e i relatori hanno offerto un contributo particolarmente prezioso. Bisogna mantenere alta la guardia per non cadere in queste trappole, sempre più diffuse e pericolose”.

Nel corso dell’incontro informativo, moderato dalla giornalista Sarah Donzuso, hanno preso la parola Marcello La Bella, Primo Dirigente della Polizia di Stato nonché Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale “Sicilia Orientale”, e Fra Massimo Corallo, Parroco di Santa Maria di Gesù, oltre a Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia. Di fronte ad una platea numerosa e attenta sono state fornite informazioni utili per imparare a proteggere dati personali, conti bancari e identità digitale.