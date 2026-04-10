Operazione antidroga della Guardia di finanza di Caltanissetta. Due arresti e sequestro di 10 chili di droga. Ricostruito un giro d’affari da oltre due milioni di euro. Nell’ambito di una vasta azione contro contrasto del traffico di stupefacenti su tutto il territorio nazionale, le fiamme gialle hanno intercettato i due, attivi nella Provincia di Napoli, in un laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione di pacchi con ingenti quantitativi di stupefacenti destinati all’intera penisola. L’attivita’, svolta con i colleghi del Gruppo del capoluogo e della Sezione Goa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caltanissetta, e’ partita dall’approfondimento degli elementi acquisiti in occasione di un precedente sequestro a settembre a Caltanissetta, dal quale e’ stato possibile sviluppare una complessa indagine finalizzata all’individuazione dell’intera ‘filiera illecita’, la cui cabina di regia era attiva a Napoli. I due arrestati, tramite una piattaforma social, pubblicizzavano e rifornivano i clienti, attraverso spedizioni postali o corrieri, di cocaina, hashish e marijuana.

Gli indagati sono stati tratti in arresto e trasferiti in carcere. Lo stupefacente sequestrato, il cui valore di realizzo nelle piazze di spaccio ammonta a oltre 100.000 euro, insieme a tutti i macchinari utilizzati per il confezionamento, nonche’ una pistola a salve sprovvista di tappo rosso e il relativo munizionamento, sono stati sottoposti a sequestro. I successivi accertamenti economici finanziari effettuati sui responsabili, anche mediante l’analisi delle oltre 4 mila spedizioni effettuate, hanno consentito di fare luce su un meccanismo di vendita di sostanze illecite su tutto il territorio nazionale, attivo dall’anno 2024, con profitti per oltre due milioni di euro. Sono stati inoltre estratti i dati dei circa 500 destinatari dei pacchi in tutto il territorio nazionale, i cui nominativi verranno messi a disposizione dei Reparti del Corpo competenti per territorio per la compiuta identificazione. I due indagati sono stati condannati con rito abbreviato alla pena di 4 anni di reclusione e 14 mila euro di multa.