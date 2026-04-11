Dalla Regione Sicilia, Bonus “”bebe’”” di 1000 euro per i nuovi nati. Sostegno alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro: pubblicato l’avviso dell’assessorato alla Famiglia. Domande al Comune entro 45 giorni dalla nascita, previste due finestre temporali per l’erogazione, entro il 30 giugno. Con questa misura si conferma un impegno concreto a favore delle famiglie siciliane che vivono in condizioni di maggiore fragilità economica. Il contributo è destinato ai neo genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, o a chi esercita la potestà parentale, purché in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria e con Isee entro la soglia prevista. Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al ai Comune di Campobello di Licata.
giovanni blanda