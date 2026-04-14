A 41 anni dalla tragica morte dell’appuntato dell’Arma dei Carabinieri Alfonso Principato, Medaglia d’oro al valor militare “alla memoria”, Agrigento renderà omaggio al suo eroe rimasto vittima del dovere. La cerimonia avrà inizio alle ore 10:00 del 15 Aprile 2026, con la deposizione di un omaggio floreale presso la tomba di Alfonso Principato, al cimitero “Bonamorone” di Agrigento, dove il trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” tributerà il comune omaggio suonando le note del “silenzio”, prima della benedizione impartita dal Cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia, don Salvatore Falzone. Successivamente alle ore 10:30, sarà celebrata una Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Alessandro Damiano, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gesù alle Rocche di Agrigento, cui parteciperanno i familiari della vittima del dovere, il comandante provinciale dei carabinieri, Col. Nicola De Tullio, autorità locali civili e militari.

Alfonso Principato, morì tragicamente durante un conflitto a fuoco avvenuto, a seguito di rapina, a Racalmuto il 15 aprile 1985. Al valoroso carabiniere fu tributata la Medaglia d’oro al valor militare “alla memoria” con la seguente motivazione: “Durante un servizio perlustrativo inseguiva tre malfattori che dopo aver consumato due rapine a mano armata, abbandonato il mezzo sul quale viaggiavano, cercavano di far perdere le proprie tracce con la fuga nei campi. Raggiunto, dopo reiterati conflitti a fuoco, uno dei rapinatori, mentre con determinazione e sprezzo del pericolo lo affrontava, veniva da questi mortalmente ferito. Fulgido esempio di elette virtù militari spinto fino al sacrificio della vita”.