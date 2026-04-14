Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Villafranca Sicula è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Burgio in via Leone, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e dotato ATM Postamat operativo h24.

La sede di corso Vittorio Emanuele infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Villafranca Sicula avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e la possibilità di richiedere il passaporto, nella sede di corso Vittorio Emanuele i cittadini avranno a disposizione anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine maggio, l’ufficio postale di Villafranca Sicula tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.