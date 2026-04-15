Una bomba molotov piazzata per punire l’uomo ‘colpevole’ di avere frequentato la sua ex fidanzata. Ci sarebbe questo dietro l’esplosione che ha scosso Palagonia, nel Catanese. Due gli arresti dei carabinieri della locale Compagnia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia che hanno l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati di fabbricazione, detenzione e utilizzo di ordigno esplosivo, una molotov, reati aggravati dal fatto di aver messo in serio e concreto pericolo la pubblica incolumita’, in concorso tra loro. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione, nella quale Amoroso vive assieme ai genitori, i carabinieri hanno scovato una pistola calibro 7,65, con caricatore inserito, nascosta dietro il comodino della camera dal letto del padre 50enne. Oltre all’arma, posizionata in modo da essere prontamente disponibile, l’uomo aveva nascosto 60 proiettili calibro 7,65, uno calibro 9 e uno calibro 12.