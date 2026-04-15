Una bomba molotov piazzata per punire l’uomo ‘colpevole’ di avere frequentato la sua ex fidanzata. Ci sarebbe questo dietro l’esplosione che ha scosso Palagonia, nel Catanese. Due gli arresti dei carabinieri della locale Compagnia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia che hanno l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati di fabbricazione, detenzione e utilizzo di ordigno esplosivo, una molotov, reati aggravati dal fatto di aver messo in serio e concreto pericolo la pubblica incolumita’, in concorso tra loro. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione, nella quale Amoroso vive assieme ai genitori, i carabinieri hanno scovato una pistola calibro 7,65, con caricatore inserito, nascosta dietro il comodino della camera dal letto del padre 50enne. Oltre all’arma, posizionata in modo da essere prontamente disponibile, l’uomo aveva nascosto 60 proiettili calibro 7,65, uno calibro 9 e uno calibro 12.
Bomba molotov sul cofano dell’auto del rivale in amore, due arresti
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Terme di Sciacca, arrivate due offerte: la Regione contribuisce con 50 milioni
Sono due le proposte presentate, “segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio”, afferma il presidente della Regione siciliana,...
Comitato Trasportatori Siciliani: il fermo continuo, vogliamo risposte dal Mit
Apprezziamo la sensibilità della Regione con il Presidente Schifani e il Presidente dell’Ars Galvagno che, insieme all’Assessore al Bilancio Dagnino e all’Assessore ai Trasporti...
Una 30enne di Canicattì denunciata per furto di borsello e uso indebito di carta...
Una trentenne originaria di Canicattì, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito e...
Canicattì, Giovani In festa: tutti i dettagli, conferenza stampa in Curia (Video)
Sono stati svelati, stamattina, durante la conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Conferenze della Curia Arcivescovile di Agrigento, tutti i dettagli del...
Scia luminosa nei cieli di Naro: era un detrito spaziale cinese (video)
Ieri mattina, lunedì 14 aprile intorno alle 05:43, un corpo luminoso ha attraversato i cieli del Sud Italia da sud verso nord, visibile...
“Gli amici del giudice Livatino”, rinnovato il direttivo dell’associazione
I soci hanno provveduto a rinnovare all’unanimità la propria fiducia ai componenti uscenti dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” integrando il vecchio Direttivo...
Proficua raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata
Proficua raccolta di sangue dell’Avis, a Campobello di Licata. L'associazione ha incamerato ben 24 sacche di sangue.La donazione si e' tenuta nella...