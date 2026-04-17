

La polizia locale di Agrigento ha eseguito il sequestro di una rimessa per imbarcazioni nel quartiere di Villaggio Mosè. I vigili urbani, a conclusione di un’attività ispettiva, hanno riscontrato violazioni di carattere edilizio e ambientale. Secondo quanto contestato, infatti, il terreno aveva una destinazione d’uso diversa e – di fatto – era stato trasformato in una struttura per deposito barche senza però i necessari titoli.

I sigilli all’aerea sono scattati poiché, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, è stato gettato cemento. Dal controllo, inoltre, sono emerse anche criticità di natura ambientale in quanto la polizia locale ha scoperto uno stoccaggio di vernici e solventi chimici senza però essere in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Oltre al sequestro della struttura sono scattate denunce a carico dei responsabili e una maxi sanzione amministrativa.