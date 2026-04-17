La Polizia di Stato ha arrestato due corrieri della droga di 62 e 43 anni fermati mentre stavano consegnando 3 chili di marijuana e 2,5 chili di hashish. L’importante intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito dei serrati controlli antidroga effettuati in tutto il territorio provinciale per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’attività di pattugliamento effettuata nel territorio di Mascali, i poliziotti hanno notato il 62enne che, ad un tratto, ha accostato l’auto sul ciclo della strada, fermandosi accanto ad un altro veicolo con il 43enne alla guida. Solo dopo pochi istanti, l’uomo è sceso dal mezzo con in mano due buste in plastiche che ha riposto sul sedile posteriore dell’altra auto. In fretta è poi tornato all’interno del veicolo per riprendere la marcia. Dopo aver assistito alla scena, i poliziotti della Squadra Mobile hanno sbarrato la strada ad entrambi i conducenti, in modo da effettuare tutti i necessari accertamenti. Oltre alle procedure di identificazione dei due, gli agenti hanno perquisito i veicoli. I poliziotti hanno recuperato le due buste in plastica nell’auto del 43enne, trovando all’interno un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati rinvenuti 25 panetti di hashish del peso complessivo di 2,5 chilogrammi e 3 voluminosi involucri sottovuoto con 3 chili di marijuana.

Tutta la droga è stata sequestrata e i due conducenti, corrieri della droga, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 62enne e il 43enne sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.