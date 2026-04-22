Personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è intervenuto per recuperare una persona ferita in una scarpata di una zona impervia di contrada Petraro-Cozzo Apollo (nel territorio comunale di Comiso (RG). La squadra, individuato e raggiunto il malcapitato, provvedeva all’immobilizzazione e recupero della persona ferita, consegnata poi al personale sanitario del 118 che provvedeva al trasferimento presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.
Scivola in una scarpata e si ferisce: recuperato dai Vigili del Fuoco
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Ravanusa, Vasapolli e Avarello nuovi assessori della giunta Pitrola
Due nuovi assessori nella giunta Pitrola del comune di Ravanusa. Si tratta di Cettina Vasapolli e Sebastiano Avarello. “Oggi la nostra squadra si arricchisce...
Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo...
Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo,...
Contrasto alla povertà, Caritas Diocesana e MondoAltro interpellano i candidati sindaci di Agrigento
In vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento, la Caritas Diocesana e la Fondazione Mondoaltro, attraverso una lettera aperta firmata dall’Arcivescovo Alessandro Damiano, nella...
Bottiglia con benzina e due proiettili a Villaseta, è la terza intimidazione in sei...
Una bottiglia con del liquido infiammabile e due proiettili sono stati rinvenuti davanti un cantiere edile a Villaseta. Si tratta del terzo episodio intimidatorio...
Rapina da 16 mila euro in strada a dipendenti di un supermercato, due arresti
Su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale,...
“Un Patto per la vita”, i Monti Sicani diventano territorio cardio-protetto
a Bivona, con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Un Patto per la Vita” è stato avviato il progetto “300 SECONDI: OGNI BATTITO CONTA...
Scoperto spaccio di droga in casa, arrestata 38enne
Scoperta un’attività di spaccio ‘casalinga’ a Pedara, in provincia di Catania. Un 58enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze...