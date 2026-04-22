Personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa, è intervenuto per recuperare una persona ferita in una scarpata di una zona impervia di contrada Petraro-Cozzo Apollo (nel territorio comunale di Comiso (RG). La squadra, individuato e raggiunto il malcapitato, provvedeva all’immobilizzazione e recupero della persona ferita, consegnata poi al personale sanitario del 118 che provvedeva al trasferimento presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.