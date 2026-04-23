person holding book sitting on brown surfaceConferenza storica sulla presentazione del libro del dottore Silvano Messina, dal titolo “”il passaggio del testimone dal feudalesimo ai nuovi poteri nella Sicilia dell’800″”. La conferenza si terra’ a Campobello di Licata, giovedì 23 Aprile, alle ore 17,30, nella sala “”Giudici Saetta e Livatino”” del Palazzo municipale. L’incontro e’ promosso dalla Fidapa Ravanusa-Campobello di Licata, con il Lions Club “”Due Rose”” Campobello, l’Uciim (Insegnanti cattolici) Campobello -Ravanusa e Bpw Italy. (Insegnanti cattolici), sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dialogheranno con l’autore dell’opera letteraria l’avvocato Salvatore Manganello e il dottore Giuseppe Fontana. Modererà i lavori l’architetto Calogero Brunetto.

Giovanni Blanda


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