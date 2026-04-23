Conferenza storica sulla presentazione del libro del dottore Silvano Messina, dal titolo “”il passaggio del testimone dal feudalesimo ai nuovi poteri nella Sicilia dell’800″”. La conferenza si terra’ a Campobello di Licata, giovedì 23 Aprile, alle ore 17,30, nella sala “”Giudici Saetta e Livatino”” del Palazzo municipale. L’incontro e’ promosso dalla Fidapa Ravanusa-Campobello di Licata, con il Lions Club “”Due Rose”” Campobello, l’Uciim (Insegnanti cattolici) Campobello -Ravanusa e Bpw Italy. (Insegnanti cattolici), sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dialogheranno con l’autore dell’opera letteraria l’avvocato Salvatore Manganello e il dottore Giuseppe Fontana. Modererà i lavori l’architetto Calogero Brunetto.

Giovanni Blanda