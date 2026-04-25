I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un uomo di 50 anni che deve scontare 9 mesi e 2 giorni di reclusione per una vicenda che risale al novembre 2019.
In quell’occasione venne arrestato (anche se poi il provvedimento non fu convalidato) per avere appiccato un incendio agli arredi esterni di un ristorante nella centralissima piazza Cavour, a Favara, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la sua abitazione dove sconterà il residuo di pena.