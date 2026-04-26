In programma – come succede da alcuni anni -, a Campobello di Licata, il prossimo 3 Maggio, la tradizionale manifestazione “”Pellegrinaggiu a Lu Cristu””. Si partira’ , alle ore 17.30, dalla cantina “”Baglio del Cristo””, pochi chilometri a sud dell’abitato campobellese. Saranno presenti – fra gli altri -, l’arciprete don Giuseppe Costanza e diversi gruppi corali. Al termine del rito religioso allietera’ la serata la band dei Trivella. Un lieto e gustoso conviviale concludera’ la kermesse

L’evento e’ promosso dalla locale cantina “”Baglio del Cristo””.

Giovanni Blanda