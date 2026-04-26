Canicattì e Agrigento, le città della provincia di Agrigento, selezionate per le riprese del videoclip del primo brano del nuovo album

Un riconoscimento importante, capace di unire arte e impegno sociale. Davide Vinciprova è stato premiato per il suo album “This is Dad”, colonna sonora dell’omonima serie animata tratta dal libro che affronta con sensibilità e profondità i temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.

L’opera musicale, già apprezzata dal pubblico e dalla critica, ha saputo distinguersi per la sua capacità di tradurre in note un messaggio universale e attuale. Attraverso melodie evocative e arrangiamenti raffinati, Vinciprova accompagna lo spettatore in un percorso emotivo che mette al centro il ruolo del padre nella società contemporanea, superando stereotipi e barriere culturali.

La giuria ha sottolineato come “This is Dad” riesca a coniugare qualità artistica e valore educativo, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza delle relazioni familiari equilibrate e inclusive. Un risultato che conferma il talento del compositore e la forza narrativa del progetto.

Il successo dell’album ha inoltre aperto la strada a nuove prospettive creative. È infatti in fase di realizzazione un nuovo lavoro discografico, nato proprio sull’onda dell’entusiasmo generato da “This is Dad”. Il progetto prevede un percorso musicale e visivo che coinvolgerà diverse città italiane, scelte come scenari per le riprese dei nuovi brani.

Le location, ancora in parte riservate, rappresenteranno un elemento centrale della narrazione, contribuendo a raccontare l’Italia attraverso le sue atmosfere, i suoi paesaggi e le sue storie. Il primo capitolo di questo nuovo percorso è atteso per il mese di settembre, quando verrà pubblicato il primo singolo del nuovo album, in attesa dell’uscita della serie animata prevista per il 2027.

“È un viaggio che continua e che vuole mantenere viva l’attenzione su temi fondamentali, utilizzando la musica come ponte tra emozioni e consapevolezza”, ha dichiarato Davide Vinciprova durante l’evento in cui ha ricevuto il riconoscimento.

Con questo nuovo progetto, l’artista si prepara dunque a consolidare il proprio ruolo di Cantautore nel panorama musicale contemporaneo, dimostrando ancora una volta come la musica possa essere non solo intrattenimento, ma anche strumento di riflessione e cambiamento.