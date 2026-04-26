Gli studenti pendolari di Campobello di Licata, possono ritirare gli abbonamenti del mese di maggio, entro il 7 prossimo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13,30, e il martedì, dalle ore 16 alle ore 18. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. A comunicarlo e’ l’area Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda