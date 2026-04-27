Anas ha completato l’installazione di sensori di ultima generazione sul viadotto Caldo, nel territorio di Calatafimi-Segesta, al km 4,560 della A29 dir “Alcamo-Trapani”. L’intervento, annunciato il 15 aprile 2026, introduce un sistema di monitoraggio continuo su un tratto strategico della rete viaria trapanese.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza strutturale dell’infrastruttura attraverso strumenti digitali avanzati. Il viadotto si trova lungo un collegamento chiave tra Alcamo e Trapani, percorso ogni giorno da un elevato volume di traffico. I nuovi dispositivi consentono controlli più rapidi e puntuali sullo stato della struttura.

Nel dettaglio, l’intervento si concentra sul controllo del quadro fessurativo di una trave del viadotto, tramite dispositivi basati su tecnologia IoT (Internet of Things) capaci di individuare in tempo reale individuare in anticipo segnali di deterioramento o criticità.

I dati vengono trasmessi senza cavi e raccolti in una piattaforma web dedicata, che permette seguire l’evoluzione della situazione anche a distanza e intervenire con largo anticipo.

I sensori, basati su tecnologia IoT, trasmettono dati in modalità wireless e consentono un monitoraggio continuo da remoto tramite una piattaforma web. I tecnici Anas possono così controllare in tempo reale lo stato della struttura, riducendo i tempi di verifica e migliorando la risposta in caso di anomalie.

Le attività di installazione e gestione del sistema sono state svolte interamente dal personale tecnico Anas, con l’uso del ByBridge e delle attrezzature aziendali. Un approccio che consente interventi senza impatti sul traffico e rafforza l’autonomia operativa dell’ente.