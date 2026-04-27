La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne gambiano che, nei giorni scorsi, ha aggredito gli agenti, nel corso dei servizi di vigilanza espletati non soltanto all’interno della Stazione Centrale ma anche a bordo dei treni.

In particolare, l’intervento degli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Catania è stato chiesto dal capotreno di un convoglio regionale, a seguito delle resistenze dell’uomo che, pur non avendo un biglietto, si è rifiutato di scendere dal treno.

L’atteggiamento ostile dell’uomo è continuato anche in presenza dei poliziotti verso i quali, alla richiesta di un documento d’identità, si è scagliato violentemente, causando lesioni a due agenti ed al capotreno. Nonostante tutti gli energici tentativi di sottrarsi ai poliziotti, il 26enne è stato bloccato ed arrestato dagli agenti della Polfer per i reati di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La mancata collaborazione con i poliziotti, con il suo rifiuto di fornire documenti ed estremi anagrafici, ha comportato la soppressione di un treno ed un considerevole ritardo per un altro convoglio, per cui l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato sanzionato per 666 euro per essersi introdotto senza autorizzazione nell’area ferroviaria, in violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato condotto in carcere dagli agenti della Polfer.