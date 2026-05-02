Si è concluso a Canicattì il Giovani in Festa 2026. L’anno prossimo l’evento che richiama i ragazzi e le ragazze di ogni parte della diocesi di Agrigento si terrà a Comitini.
L’annuncio è stato dato pochi istanti fa sul palco di piazza Dante dall’arcivescovo monsignor Alessandro Damiano.
La Croce di legno simbolo del Giovani In Festa che ricorda la venuta di Papa San Giovanni Paolo II nella nostra provincia è stata consegnata dai giovani canicattinesi ai coetanei di Comitini che hanno accolto l’annuncio con grande gioia.
Al termine della giornata ai volontari di Canicattì, che in questi mesi si sono preparati e impegnati in prima persona per la realizzazione dell’evento, resta un’esperienza indimenticabile che porteranno per sempre nei loro cuori.
Valentina Garlandi