“ sono stato su tutta la costa Jonica messinese, siamo presenti per gli interventi di somma urgenza che già abbiamo attivato con grandissima velocità. Il nostro obiettivo è ricondurre quella costa alla fruibilità entro l’estate per salvare la stagione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i cronisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Cga a Palermo.
Schifani “Al lavoro per salvare la stagione estiva della costa Jonica Messinese”
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