

Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo in territorio di Naro, nei pressi della diga Furore lungo la Strada Statale 576.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha terminato la propria corsa sul manto stradale. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al ferito, successivamente trasportato al presidio ospedaliero di Agrigento, dove è stato ricoverato.

I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo della moto.