È di tre imprenditori denunciati, una sospensione dell’attività e sanzioni per quasi 25 mila euro il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del comando provinciale di Agrigento eseguiti su due cantieri edili a Villaseta e Sciacca.

Nel primo accertamento, avvenuto nel popoloso quartiere agrigentino, un imprenditore quarantenne residente a Favara è stato denunciato per l’ utilizzo ponteggio non a norma, utilizzo attrezzature da lavoro non conformi, omessa formazione, mancanza squadra minima addetti montaggio ponteggio, omessa esibizione progetto e disegni esecutivi Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio) e mancanza difese aperture prospicienti il vuoto.

Nella seconda ispezione, eseguita a Sciacca, sono due gli imprenditori ad essere stati denunciati. Si tratta di un quarantenne di Agrigento residente a Canicattì, per omessa indicazione addetti smontaggio ponteggio sul Pimus e mancato fissaggio piani calpestio ponteggio, e di un 23enne di Sciacca per mancata presenza addetti gestione emergenze. In tutto sono state verificate le posizioni di 14 operai, sei dei quali sono risultati irregolarmente assunti.