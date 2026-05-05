Canicattì è in lutto per la scomparsa di Fabio Di Benedetto, figura storica della vita politica e sociale della città.

Per diversi mandati consigliere comunale e assessore, nonché vice presidente del Consiglio Comunale, Fabio Di Benedetto ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nel panorama politico cittadino. Oltre all’impegno istituzionale, era conosciuto e apprezzato da tutta la comunità per la sua eleganza, la gentilezza e la disponibilità.

Persona affabile e di grande umanità, era un piacere incontrarlo e scambiare quattro chiacchiere con lui. Intelligente, attento e sempre pronto alla conversazione, riusciva a coinvolgere chiunque, trasformando anche un discorso apparentemente banale in un momento piacevole.

Uomo di spirito e di grande sensibilità, Fabio Di Benedetto sapeva mantenere il sorriso e sdrammatizzare anche nei momenti più difficili della sua vita, regalando a chi gli stava vicino ottimismo e calore umano.

Con lui se ne va non solo un pezzo di storia politica di Canicattì, ma soprattutto una persona cara, un amico disponibile e una presenza preziosa per la comunità.

La nostra redazione esprime il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari.