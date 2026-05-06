Il prossimo 9 maggio 2026, l’Hotel Dioscury Bay Palace di San Leone, ad Agrigento, ospiterà un importante progetto formativo intitolato “Celiachia: dalla diagnosi alla gestione clinica e nutrizionale”.

L’evento, che assegna 7 crediti E.C.M., si rivolge a medici di tutte le discipline, odontoiatri e infermieri, ponendosi l’obiettivo di fornire un aggiornamento multidisciplinare basato sulle evidenze scientifiche.

Sotto la responsabilità scientifica del Dott. Simone Maria Calogero Gramaglia, i lavori vedranno la partecipazione di numerosi esperti provenienti dai principali presidi ospedalieri e universitari siciliani.

La celiachia viene oggi definita come una patologia autoimmune a base genetica, innescata dall’ingestione di glutine in soggetti predisposti. Negli ultimi anni si è registrato un aumento della prevalenza e una maggiore consapevolezza delle sue diverse manifestazioni, che possono variare dai classici sintomi gastrointestinali a forme atipiche, silenti o extra-intestinali. Per tale ragione, il corso sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, pediatri, gastroenterologi e professionisti della nutrizione. Il programma scientifico è strutturato in tre sessioni principali che coprono l’intero spettro della patologia.

La prima parte della giornata sarà dedicata all’epidemiologia e alla fisiopatologia, con un focus particolare sulla diagnosi nell’adulto, dalle forme dispeptiche a quelle silenti. Successivamente, gli esperti si confronteranno sulla diagnosi differenziale, analizzando le distinzioni tra celiachia, enteropatie sieronegative e sensibilità al glutine non celiaca, oltre ad approfondire i rischi nutrizionali e la lettura critica delle etichette alimentari.

La sessione pomeridiana sposterà l’attenzione sulle complicanze e sulle malattie associate, come tiroiditi, diabete e dermatiti, includendo anche un approfondimento specifico sul tema dell’infertilità femminile legata alla celiachia. Un momento di particolare attualità sarà dedicato all’aggiornamento sullo screening per celiachia e diabete di tipo I, in riferimento alla legge 130/2023. L’incontro mira anche a fare chiarezza sulla crescente diffusione delle diete senza glutine adottate senza necessità medica, per prevenire diagnosi improprie e confusione alimentare nella popolazione generale.