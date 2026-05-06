Un operaio sessantenne è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto, da un’altezza di circa due metri e mezzo, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in una villetta. È successo nel quartiere di San Leone, ad Agrigento. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato nel rifacimento di un muro quando, per cause ancora da accertare, è caduto.

L’impatto con il suolo è stato violento. Trasportato in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un arto e un trauma cranico-facciale. Sul posto non sarebbero intervenute le forze dell’ordine, allertate in un secondo momento. È possibile che vengano acquisite sia la cartella clinica che testimonianze per fare chiarezza sull’accaduto.