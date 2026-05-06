Due cugini di Gela, con diversi precedenti penali alle spalle sono stati fermati con l’accusa di aver aggredito e rapinato un commerciante di gioielli, lo scorso 24 aprile, nella zona di Molino a Vento. Il procuratore di Gela Salvatore Vella e il sostituto Federico Cozzi, insieme ai dirigenti del commissariato di polizia, hanno ricostruito i fatti durante una conferenza stampa.

“Hanno pedinato il commerciante e rubato i gioielli che aveva con sé, in una valigia, per circa centomila euro. Aveva diversi appuntamenti in città”, è stato riferito dagli investigatori.

“Durante la rapina, avvenuta nelle ore pomeridiane, hanno usato mascherine per travisare i volti”, hanno detto gli investigatori. Il commerciante, originario di Grotte, in provincia di Agrigento, è rimasto ferito a seguito dell’aggressione. “La refurtiva non è stata ancora ritrovata”, hanno detto ancora gli inquirenti.