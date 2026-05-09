Presso il Serbatoio Pensile di Grotte, si è tenuta la cerimonia di ripresa dei lavori di rinnovo delle condotte idriche. Erano presenti i vertici di AICA, con la Presidente Danila Nobile e il Direttore Francesco Fiorino, insieme al Sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, il Vice Sindaco, membri della giunta comunale, il Direttore di ATI Enzo Greco Lucchina, e Francesco Puma, membro del CdA di AICA. Presenti anche il Direttore dei Lavori, Antonio Di Franco, il RUP, Domenico Fiorentini ed i rappresentanti dell’impresa incaricata dei lavori. L’intervento prevede un miglioramento significativo del Servizio Idrico Integrato, con l’ottimizzazione delle reti idriche attraverso il recupero delle perdite . Le opere interesseranno sia il centro abitato che le aree limitrofe del Comune di Grotte. Date le condizioni obsolete della rete di distribuzione nelle aree di recente espansione urbanistica a sud-ovest, i lavori includeranno la costruzione ex-novo della rete principale e secondaria, delle condotte di derivazione e degli allacciamenti per le varie utenze della zona. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione e l’efficientamento del sistema idrico locale, garantendo una gestione sostenibile e sicura delle risorse idriche per tutti i cittadini coinvolti. Gli interventi si concluderanno entro il 31 dicembre 2026.

Dichiarazione dei vertici di AICA: “Oggi è una giornata storica per la città di Grotte. Dopo anni di attesa, finalmente si posa la prima pietra e si avvia concretamente un cantiere che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del territorio. È un momento importante per la comunità e per il Sindaco, perché segna l’inizio di un intervento atteso da tempo, che riguarda il rifacimento della rete idrica nella zona in espansione e in una parte significativa del centro storico. Grazie a questo intervento riusciremo a conseguire un risultato concreto e misurabile: una riduzione delle perdite idriche stimata fino al 40%. È un dato importante, che si traduce in maggiore efficienza del servizio e migliore disponibilità di risorse per i cittadini. Desidero ringraziare l’ATI, ente beneficiario, che ha lavorato con determinazione e grande impegno per l’ottenimento di questo finanziamento e di tanti altri interventi sul territorio e il Sindaco per il suo grande impegno profuso per la comunità che amministra. È il risultato di un lavoro di squadra che oggi produce effetti tangibili. Questo cantiere non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza: l’obiettivo è proseguire con la progettazione per il completamento integrale della rete idrica della città di Grotte, così da essere pronti a intercettare nuove risorse non appena saranno disponibili. Oggi portiamo a casa un risultato importante, che ci rende orgogliosi e ci dà ancora più forza per continuare su questa strada”.