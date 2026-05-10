L’Unita’ Pastorale “”Maria, Madre della chiesa”” di Campobello di Licata festeggia, domenica, le mamme. Alle ore 9, nella Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata, Santa Messa. Alle ore 11 e alle ore 19, celebrazioni delle Sante Messe nella chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes. Durante le tre le funzioni liturgiche ci sara’ una “”speciale”” benedizione delle mamme. Lo rende noto l’arciprete don Giuseppe Costanza.
Giovanni Blanda


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