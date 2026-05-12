Distribuiva informazioni ai turisti e faceva parcheggiare le auto, forse non gratis, spacciandosi per un impiegato pubblico. In realtà quel tesserino era contraffatto e lui era, quindi, un abusivo.

La Polizia locale di Agrigento ha denunciato una persona individuata ad operare nell’area del parcheggio di Porta V per il reato di sostituzione di persona, dopo aver scoperto che l’uomo, un agrigentino, indossava un badge contraffatto. A completare la divisa anche un cappellino che lo qualificava come ufficio informazioni: peccato che però era un ruolo che si era auto attribuito. Il tesserino è stato sequestrato insieme a 50 euro rinvenuti nella disponibilità dell’uomo e frutto verosimilmente della sua attività di parcheggiatore abusivo.