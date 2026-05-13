Otto mesi di reclusione per avere occultato i documenti contabili della sua società al fine di evadere il Fisco. Diventa definitiva la condanna nei confronti di un imprenditore edile di Favara, 47 anni.

Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso degli avvocati Giuseppe Barba e Patrizia Oliva. Per l’accusa, dunque, l’imprenditore avrebbe fatto sparire la contabilità della sua azienda tra il 2011 ed il 2015. La vicenda scaturisce da un accertamento della Guardia di finanza.