Dal 13 al 16 maggio Palermo e Catania vibreranno per il quinto anno al suono della Sicily Music Conference, l’evento internazionale di riferimento per la filiera della musica e per il pubblico che vuole scoprire i backstage del mondo della musica.

Highlights di questa edizione: l’incontro esclusivo “Catania-Milano un legame indissolubile” tra Silvia Danielli e Rob (vincitrice X Factor 2026, performer Cerimonia Milano Cortina, originaria di Trecastagni); il talk “Do It Yourself” con Luca di Trapani (manager Tony Pitony) e workshop sulla produzione con Sarafine e Damir Ivic e la performance in esclusiva per la Sicily Music Conference di Madam Gandhi

La SMC raduna professionisti, talenti emergenti e appassionati in un ponte culturale tra le due capitali dell’isola: Palermo per le giornate del 13 e 14 maggio, Catania per quelle del 15 e 16. Giunta al 5° anno, si afferma come spazio autentico di confronto e crescita, mappando oltre 60 festival locali e portando la Sicilia in vetrina a fiere come WOMEX, Eurosonic, Athen Music Week, Babel XP, Tallinn Music Week…

Questa edizione esplora due macro-temi: sostenibilità economica, sociale e finanziaria, con i 2 workshop finali del progetto “Rete dei Festival Sostenibili” supportato dalla Regione Siciliana (culminanti in green corner nei festival aderenti); e la musica come urgenza espressiva e catartica, un “back to the riot” per dare voce a chi non ce l’ha, contro la logica schiacciante dei numeri.

Fra le collaborazioni si aggiungono alle storiche presenze di Assomusica, KeepOn, Billboard Italia, RockIt e Soundwall quattro nuove realtà: Yellowschool che da sempre affronta il tema dell’accessibilità, l’Accademia delle Belle Arti di Palermo con la quale SMC presenta un workshop sul set design, DICE per gli speed meeting di Catania e per la gestione del ticketing e, ancora, Assoconcerti che a Catania porta un tema molto vicino alla conference: la musica popolare contemporanea nei grandi teatri antichi e nelle location di identità culturale.

Il programma dei 4 giorni avrà come sempre un focus sull’educational con workshop che andranno dal set design immersivo “Quando la fantasia diventa realtà”, con Matteo Oioli e Dario Bruno, alla produzione musicale “Beat & Trauma” con Sarafine, Damir Ivic e Pisk, dal giornalismo musicale con Silvia Danielli di Billboard Italia e Marta Blumi alla gestione dei grandi eventi “Grandi Eventi, Grandi Donne” con Francesca Robbiati, Valentina Dalla Piazza reduci dalle Olimpiadi Milano Cortina.

Diversi i panel e diversi i tempi previsti alla SMC: AI dal backstage al live, migrazioni culturali con “Mediterranean Frequencies”, il ritorno della musica come espressione creativa e social con “Back to the riot”, i diritti del comparto musica con “Stand Up for Your Rights” e la salute mentale “Per chi lo fai? Creatività vs Numeri” con il prezioso contributo di Restart -a safe space for music minds.

Torna anche lo showcase festival – con i gruppi selezionati selezionati da una giuria mista SMC e internazionali: Paola Cacciarelli (Amazon Italy), Katia Giampaolo (Estragon Bologna), Claudio Ongaro, Mark Bona (Sziget Festival), Lisa Nasta e Ingrid Kohtla (Tallinn Music Week) – con oltre 500 candidature da tutto il mondo,

La line up definita nelle settimane passate vedrà sul palco 18 band live e 3 artisti Ready To Export.

Rossana De Pace (ITA Puglia), Scaramuzza (ITA Sicilia), Frego (ITA Sicilia), Lucy Dreams (INT Austria), Shkodra Elektronike (INT Albania), Aura (ITA Sicily), Roberta Gulisano (ITA Sicily), Celeste Caramanna (INT Italia UK), Emilya Ndme (ITA Liguria), Edy Powered by One Day (ITA sicilia), Luisiana (ITA Sicilia), Gold Mass (ITA Toscana), Te Quiero Euridice (ITA Emilia romagna) Claudio Covato (ITA Sicilia)

Diniche (ITA Campania), Nuhara (ITA Sicilia), Madame Gandhi (INT Stati Uniti)

A questi si aggiungono i dj set Marwan Hawash Vinyl set feat Rabea Sliman (Palestine) a Palermo e di Pisk b2b Angelo Sicurella, Jupitero (india) e Fizzie Gillespie (UK)

Le venue saranno molte proprio perchè filosofia base del progetto è la diffusione sul territorio: a Palermo SMC sarà presso CreziPlus Cantieri della Zisa, Spazio Franco, Punkfunk, minimarket e a Catania saremo a Cortile Murgo, Monk Jazz Club, CUT, Frequenza, DiscoMercato (brunch ufficiale) e Gammazita. Un format diffuso per vivere la Sicilia come crocevia mediterraneo, intrecciando musica, turismo e sostenibilità.

“In questi 5 anni abbiamo capito che in Sicilia c’è una grande voglia di crescere professionalmente, con workshop affollati e una mappatura che ha rivelato oltre 60 festival pop contemporanei, portando l’isola in fiere globali. Questa edizione centra sostenibilità e musica come urgenza espressiva. La SMC è una rete aperta: uniamo operatori, artisti e istituzioni per opportunità concrete, dalla destagionalizzazione indoor alla rete mediterranea” (Federica Ceppa, co-founder e curatrice della SMC)

Sicily Music Conference è ideata da Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto, Enrico Cantaro e organizzata dall’Associazione Sicily Music Conference, con produzione Gomad Concerti e collaborazioni di PalermoSuona, Las Chicas e LazyTime/Meraki.