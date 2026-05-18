Naro continua ad attirare visitatori e appassionati di storia, arte e tradizioni. Negli ultimi giorni, infatti, la città si è riempita di turisti provenienti da diverse parti della Sicilia e non solo, desiderosi di immergersi nelle bellezze del centro storico e di scoprire il ricco patrimonio culturale narese.

Un risultato importante reso possibile grazie al lavoro sinergico portato avanti dall’associazione We Naro APS e dalla Proloco Naro Fulgentissima, impegnate nella promozione del territorio attraverso visite guidate, eventi culturali e percorsi turistici dedicati alla valorizzazione dei monumenti cittadini.

I visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, a partire dal maestoso Castello Chiaramontano, simbolo della storia medievale di Naro, passando per la suggestiva Porta d’Oro, il Museo all’Aperto, il Polo Museale Multimediale Immersivo e le numerose chiese che custodiscono secoli di arte, fede e tradizione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di We Naro APS, Carmelo Porrello, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra associazioni e istituzioni.

«Siamo molto entusiasti e soddisfatti dei risultati ottenuti – ha dichiarato Porrello –. Il lavoro di squadra aiuta tantissimo e noi siamo una squadra vera, composta da persone che dedicano tempo, passione ed energie per la valorizzazione della nostra città. Voglio ringraziare quelli che considero le mie braccia operative, ossia tutti i soci dell’associazione: Francesca Roberti, Antonio Camilleri, Paolo Aronica, Clarissa Casa, Noemi Lo Scavo, Chiara Fontana e Desiree Gulino».

Il presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto fornito alle iniziative organizzate sul territorio.

«Un grazie va anche all’Amministrazione Comunale che, nel suo piccolo, ci aiuta nella realizzazione dei nostri progetti e sostiene le attività che portiamo avanti con grande impegno per Naro», ha aggiunto.

Porrello ha voluto dedicare un ulteriore ringraziamento anche all’associazione G.A.M.E., protagonista del raduno di auto d’epoca che ha animato la giornata, richiamando appassionati e visitatori provenienti da tutta la Sicilia.

«Per la giornata di oggi è doveroso ringraziare anche l’associazione G.A.M.E. per il raduno delle auto d’epoca, arrivate da ogni parte della Sicilia. Eventi come questi contribuiscono a dare visibilità alla nostra città e a creare momenti di aggregazione e valorizzazione del territorio», ha dichiarato.

L’entusiasmo dell’associazione guarda già ai prossimi mesi. We Naro APS, infatti, è già al lavoro per programmare l’estate narese, con numerosi eventi e nuove iniziative pensate per coinvolgere cittadini e turisti.

«Stiamo già lavorando all’estate narese – conclude Porrello – con tantissimi progetti, eventi culturali e attività che avranno l’obiettivo di far conoscere sempre di più le bellezze di Naro e rendere la città ancora più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale».

Un segnale positivo per il territorio, che continua a puntare sulla cultura, sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle proprie radici storiche come motore di crescita e promozione turistica.