

Si è tenuto oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Naro un importante incontro dedicato alla presentazione e alla condivisione del progetto “Scontrino Zeromolestie SINALP – Scontrino Antiviolenza 1522”, un’iniziativa promossa dalla Rete Antiviolenza Zero Molestie SINALP per contrastare la violenza di genere e promuovere le pari opportunità. ￼

Alla riunione, promossa dall’Amministrazione comunale, hanno partecipato il sindaco Milco Dalacchi, l’assessore alle Pari Opportunità Prof.ssa Pier Pacinella, la dottoressa Letizia Maniscalchi, consigliere comunale, il comandante dei Carabinieri Gabriele Vigneri, Don Giuseppe Scozzari, il presidente dell’associazione We Naro e, in qualità di relatrice, l’Ins. Maria Rita Bonetta, referente del progetto.

Durante l’incontro la professoressa Bonetta ha illustrato in modo dettagliato le finalità, i contenuti e le modalità operative dell’iniziativa. Il progetto prevede l’inserimento del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 sugli scontrini fiscali degli esercizi commerciali aderenti, uno strumento discreto, anonimo e a costo zero per gli operatori, che permette alle donne vittime di violenza di ricevere un messaggio di aiuto senza esporsi a ulteriori rischi. ￼

L’obiettivo è quello di trasformare i punti vendita in presidi di civiltà e sensibilizzazione, creando una rete capillare di supporto sul territorio. Il progetto, già adottato da oltre cento Comuni siciliani, si inserisce in un più ampio percorso di contrasto alla violenza di genere e di promozione di una cultura del rispetto e delle pari opportunità. ￼

La riunione ha rappresentato un’importante occasione per condividere l’iniziativa con le realtà associative del territorio e approfondire il loro coinvolgimento attivo nelle azioni di sensibilizzazione. In particolare, si è discusso del ruolo che le associazioni locali, tra cui We Naro, potranno svolgere nella promozione del numero 1522 e nelle attività di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza.

Il sindaco Milco Dalacchi e l’assessore Pier Pacinella hanno espresso il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale al progetto, sottolineando l’impegno dell’ente nella costruzione di una comunità più attenta e solidale. La presenza del comandante Vigneri e di Don Giuseppe Scozzari ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità ecclesiale nella lotta contro ogni forma di violenza.