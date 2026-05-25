Iniziativa della segreteria della sezione del Partito democratico di Campobello di Licata.

Sabato 30 Maggio, si terra’ un incontro pubblico per celebrare nonché’ meditare sugli

ottant’anni della scelta dell’Italia della Repubblica e, per la prima volta nella sua storia, riconosceva il suffragio universale. Tra memoria storica e sfide del presente. “”Una scelta di libertà, di uguaglianza e di partecipazione che ha fondato la nostra comunità democratica””, rammenta il Pd.

L’ incontro avrà luogo in Piazza XX Settembre (di fronte la sede del Partito Democratico)on inizio alle ore 18,30. Interverra’ il prof. avvocato Lillo Fiorello, dell’ Università degli Studi di Palermo.

Modereranno Giovanni Intorre e Filippo Pagliarello

Ancora il Pd: “”””​La memoria di ieri è la forza della democrazia di oggi. Non mancate, vi aspettiamo!””

Giovanni Bl.