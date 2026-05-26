Il Comune ricorda: dal recente 15 maggio, detentori di monopattini elettrici hanno l’obbligo di targa e assicurazione, oltre al già obbligo dell’uso del casco. L’invito della Polizia locale è quello ad adeguarsi per tempo in modo da evitare le pesanti sanzioni da 100 a 400 euro, oltre alla sanzione accessoria.
L’avviso e’ firmato dal locale comando dei Vigili urbani di Campobello di Licata.
GIOVANNI BLANDA
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Campobello di Licata, serrata sui monopattini non a norma
Il Comune ricorda: dal recente 15 maggio, detentori di monopattini elettrici hanno l’obbligo di targa e assicurazione, oltre al già obbligo dell’uso del casco. L’invito della Polizia locale è quello ad adeguarsi per tempo in modo da evitare le pesanti sanzioni da 100 a 400 euro, oltre alla sanzione accessoria.