Il Comune ricorda: dal recente 15 maggio, detentori di monopattini elettrici hanno l’obbligo di targa e assicurazione, oltre al già obbligo dell’uso del casco. L’invito della Polizia locale è quello ad adeguarsi per tempo in modo da evitare le pesanti sanzioni da 100 a 400 euro, oltre alla sanzione accessoria.

L’avviso e’ firmato dal locale comando dei Vigili urbani di Campobello di Licata.

GIOVANNI BLANDA