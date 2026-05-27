Il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, interviene sulla chiusura, ieri mattina della scuola Mazzini, rimasta senz’acqua. Il sindaco ha inviato una nota alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco, Giuseppina Morreale. “Con stupore e in modo alquanto informale e senza nessuna comunicazione, – scrive Terrana -si apprende che in data odierna sono state sospese le lezioni al plesso Mazzini per carenza di acqua. Appresa la notizia da parte dei genitori, ci si è premurati di contattare i vertici dell’istituzione scolastica, che hanno comunicato di non essere stati informati della chiusura, cosi come questa amministrazione. Ad ogni buon conto,- aggiunge- appresa la notizia lo scrivente si è tempestivamente adoperato per dotare l’istituto dell’acqua. Preme sottolineare, che questa Amministrazione- conclude il sindaco di Campobello di Licata- sin dall’insediamento si è contraddistinta per lo spirito di collaborazione e supporto all’Istituzione scolastica. Nella certezza di ricevere notizie in ordine ai fatti accaduti, si inviano cordiali saluti.”