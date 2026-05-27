Naro ospiterà giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:00, presso la Casa Contemplattiva in Piazza Padre Favara, un significativo momento di riflessione e confronto dal titolo “La rabbia non comanda… noi e gli altri”.

L’evento, ispirato alla celebre frase di Paolo di Tarso «Non lasciare che il sole tramonti sulla tua ira», rappresenta la prima tappa del progetto ministeriale “Il Cammino della Legalità”, promosso dall’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo e curato dalla funzionaria Lilli Cirivello.

Organizzata dalla Cooperativa Estia ETS, con la presidente Ornella Zarcaro, la conferenza-dibattito vedrà la partecipazione di professionisti, dirigenti e operatori provenienti dall’ASP di Agrigento, dal Ministero della Giustizia, dalle Forze dell’Ordine e dal mondo della scuola.

«Si tratta di un importante momento di confronto e dialogo tra giovani e istituzioni – sottolinea Ornella Zarcaro –. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare minori e giovani adulti inseriti nel circuito penale, studenti e operatori sociali ai valori della legalità, del bene comune e del rispetto delle regole del vivere civile».

Particolare attenzione sarà dedicata all’ascolto del disagio minorile: «Vogliamo mettere al centro il dialogo – aggiunge la presidente di Estia – favorendo un clima di fiducia in cui i ragazzi si sentano sostenuti dalla famiglia, dalla scuola e dalle istituzioni, costruendo relazioni positive basate sul reciproco rispetto».