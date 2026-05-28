Home Cronaca Castrofilippo Pace, a Castrofilippo la 2° Camminata Storica. L’invito dell’Associazione Combattenti e Reduci... CronacaCastrofilippo Pace, a Castrofilippo la 2° Camminata Storica. L’invito dell’Associazione Combattenti e Reduci (Video) Di Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Domenica 7 giugno a Castrofilippo si terra la 2° Camminata Storica organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci. L’invito ai cittadini a partecipare. Un percorso lungo 6 km per la pace. Le interviste ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Canicattì, sconto di pena per il boss Lillo Di Caro Pillole di storia di GAETANO AUGELLO: CANICATTI’, I PIZZI DI GIUMMELLO Contingente INL Sicilia, il bilancio dell’ultima settimana di vigilanza ad Agrigento Campobello di Licata, “La Festa dell’Estate, la piu’ colorata” Licata, cade dal primo piano mentre pulisce casa: ferita 59enne Torna a perseguitare l’ex nonostante il divieto: arrestato 49enne Ultime Notizie Canicattì, sconto di pena per il boss Lillo Di Caro Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Non più trent’anni di reclusione, in continuazione con due vecchie condanne, ma complessivamente 23 anni di carcere. Lo ha disposto la Corte di Cassazione,... Pillole di storia di GAETANO AUGELLO: CANICATTI’, I PIZZI DI GIUMMELLO Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Tra Canicatti e Naro svettano maestosi i Pizzi di Giummello, in località Portella d'Orlando. Anticamente esisteva un'unica... Contingente INL Sicilia, il bilancio dell’ultima settimana di vigilanza ad Agrigento Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Nella settimana dal 18 al 24 maggio, gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza... Campobello di Licata, “La Festa dell’Estate, la piu’ colorata” Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, ""La Festa dell'Estate, la piu' colorata"". Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda... Licata, cade dal primo piano mentre pulisce casa: ferita 59enne Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Grave incidente domestico per una donna di Licata, 59 anni, precipitata dal primo piano mentre stava svolgendo lavori di pulizia nella propria abitazione. I... Torna a perseguitare l’ex nonostante il divieto: arrestato 49enne Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Un nuovo intervento nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza di genere e di tutela delle vittime vulnerabili è stato portato a termine dai... In Sicilia collasso idrico-infrastrutturale. ANAFePC:”Canicattì dimenticata dalla Regione” Redazione Canicatti Web Notizie - 28 Maggio 2026 Sicilia del turismo supera il tetto storico dei 22,5 milioni di presenze grazie al boom di visitatori stranieri. Tuttavia, questo straordinario potenziale economico...