Vandali hanno devastato il caseggiato di contrada Cuccavecchia assegnato al Comune di Canicatti’ dall’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata. Hanno distrutto bagni, finestre e suppellettili. L’immobile, secondo le iniziali dichiarazioni del sindaco Vincenzo Corbo, sarebbe dovuto diventare un Centro anticaporalato.

Non e’ chiaro quando il raid sia stato messo a segno. Fatta la scoperta, il sindaco si e’ presentato alla caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia a carico di ignoti. I militari hanno avviato le indagini, un’attivita’ investigativa che non si preannuncia semplice.