Firmati i Patti di collaborazione fra Pubblica Amministrazione e cittadini di Campobello di Licata, per la gestione dei beni comuni. Documenti e attivita’ sono stati siglati di recente per coinvolgere i volontari nella cura e nella valorizzazione.Tra le attivita’ previste, la manutenzione del verde pubblico, cura degli spazi urbani e la valorizzazione di edifici comunali.Possono partecipare tutti i cittadini, sia come singoli che in forma associata, e le organizzazioni del Terzo Settore. Per maggiori informazioni o per presentare una proposta progettuale, è possibile consultare i documenti dettagliati e i bandi disponibili.

Giovanni Blanda