Prestigioso riconoscimento conferito al Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Gaetano Bizzini, nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,

con Decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia di consegna è avvenuta nell’ambito della celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica, all’interno del Palazzo del Governo agrigentino, a mani del Prefetto Dott. Salvatore Caccamo, in presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola De Tullio, e del Vice Sindaco del Comune di Licata, Dott. Angelo Trigona.

Il Luogotenente C.S Bizzini, nato a Gela, attualmente è in forza alla Compagnia Carabinieri di Licata in qualità di comandante della Sezione Radiomobile.

Il titolo, tra i più alti riconoscimenti dello Stato, viene destinato a favore di coloro che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, come nel caso del Luogotenente Bizzini che vanta, oltre ad una ultra quarantennale attività e anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri, un curriculum di tutto rispetto per essersi costantemente distinto per l’altissimo senso del dovere, la professionalità e l’instancabile dedizione profusa a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Nel corso della sua carriera ha guidato e partecipato anche a importanti attività d’indagine nel contrasto alla criminalità organizzata e da svariati anni dirige la Sezione Radiomobile con una instancabile attività di pronto intervento, diventando un solido punto di riferimento oltre che per colleghi e superiori, anche per l’intera comunità locale.

​La consegna ufficiale del diploma di onorificenza è avvenuta durante una cerimonia tenutasi presso il Palazzo del Governo agrigentino, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose del territorio.

​”Questo importante riconoscimento – ha dichiarato il Luogotenente C.S. Bizzini visibilmente commosso – oltre ad essere una gioiosa e personale gratificazione, costituisce anche il riflesso e l’impegno quotidiano di tutti i Carabinieri sul territorio. Lo dedico alla memoria di mio padre, uomo di grande umiltà e generosità scomparso lo scorso anno, alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e ai colleghi con cui ho condiviso e continuo tuttora a condividere ogni giorno le sfide quotidiane che il servizio ci impone, sempre con spirito di servizio rinnovato e il sacrificio che la nostra uniforme impone”.

Ad esprimere apprezzamento per questo meritata e prestigiosa onorificenza al Luogotentente C.S. Gaetano Bizzini, un altro Cavaliere della Repubblica, il professor Francesco Pira, che ricopre in questo momento l’importante incarico di Vice Presidente Vicario Nazionale dell’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana). “Un riconoscimento al valore della persona, alla sensibilità, all’umanità ma anche all’altissima professionalità dimostrata nella sua attività al servizio della comunità licatese e dei territori in cui ha operato”.​

Al Luogotenente C.S., Cavaliere Gaetano Bizzini, sono arrivate le congratulazioni da parte dei superiori, colleghi e di tutta la cittadinanza licatese, ma anche dalle tante persone della vicina Gela che ne apprezzano le doti e la serietà, per il meritato traguardo che onora l’uniforme e l’intera istituzione dell’Arma dei Carabinieri.