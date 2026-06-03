Dramma in un’abitazione a Santa Maria di Licordia, in provincia di Catania. Un 37enne è morto dissanguato dopo essersi ferito con dei vetri che poco prima aveva rotto durante uno scatto di ira. La vittima, secondo prime informazioni, aveva dei disagi psicologici.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza da personale del 118 nell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, ma la vasta emorragia ne ha causato il decesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò coordinati dalla Procura di Catania.