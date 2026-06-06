

La kermesse – in calendario Sabato 6 Giugno- e’ rivolta ai bambini.

Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento.

Un evento dedicato in particolare a quei bambini che hanno voglia di vivere un momento di festa insieme.

Appuntamento a Sabato, dalle 17 alle 19, presso l’ oratorio “”San Giovanni Paolo II”” (via Marconi).

A promuoverla e’ la Chiesa cattolica, che invita a non mancare, “”per un’esplosione di allegria, colori e magia”.

L’ingresso e’ gratuito, ma e’ gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio.

Giovanni Blanda