Nel periodo compreso tra l’1 e il 7 giugno, gli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati in un’attività di vigilanza che ha toccato diversi centri della provincia e si è concentrata soprattutto sul settore dell’edilizia.In 2 dei cantieri ispezionati sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Nel primo, è stato adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza di parapetti nelle scale fisse in costruzione e nelle aperture prospicienti il vuoto, nonché per omesso aggiornamento del POS (Piano Operativo di Sicurezza). Al titolare sono state elevate ammende per 3.800 euro.

Nel secondo cantiere, l’attività è stata sospesa perché è stata accertata l’assenza di protezioni verso il vuoto: le ammende irrogate ammontano a 3.000 euro. Nello stesso cantiere è stato, altresì, adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza dei parapetti nel ponteggio: in questo caso, le ammende elevate sono pari a 2.200 euro.