Era uscito con la sua bicicletta per una consueta passeggiata per le vie di Agrigento quando, a causa di un tombino sollevato, è caduto rovinosamente sul selciato. Un commerciante sessantenne è stato protagonista di un brutto incidente stradale.

L’uomo, dopo un primo ricovero al San Giovanni di Dio, è stato trasferito in un nosocomio palermitano. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La caduta è avvenuta tra via Imera e il Quadrivio Spinasanta. Quando il commerciante è finito a terra è stato soccorso da alcuni passanti che poi hanno chiamato i soccorsi. Poi la corsa in ospedale.