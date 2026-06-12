Un incendio la scorsa notte ha danneggiato una Lancia Lybra di proprietà di un ventenne. Il mezzo si trovava parcheggiato nei pressi della sua abitazione in via Ducezio. Sul posto scattato l’ allarme lanciato dai residenti della zona che hanno notato le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Sono gli agenti ad occuparsi delle indagini. Nei pressi della vettura non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma gli investigatori non escludono che si tratti di dolo.
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