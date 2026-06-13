Dal 24 al 30 Agosto, 2026, nello splendido Joppolo Giancaxio si svolgerà la prima edizione del Joppolo Giancaxio Summer Music Camp 2026.

L’Associazione Bandistica “V. Bellini” di Agrigento con il suo Presidente Raffaele Sacco, il suo Direttore M° Carmelo Mangione e tutto il Consiglio Direttivo ha organizzato un Master di alto perfezionamento Musicale. Quando l’Arte e la Cultura sono supportati dalla buona politica, una politica e politici che hanno a cuore il futuro dei giovani e meno giovani, il risultato è garantito.

Il Sindaco Dott. Domenico Migliara, l’Assessore Prof. Salvatore Capodicasa e tutto il consiglio comunale, hanno messo a disposizione locali e luoghi per potere garantire l’eccezionale riuscita dell’evento. Evento che vedrà musicisti professionisti, studenti di Conservatorio con le loro famiglie ed amanti del classico provenire da tutta Italia e dall’estero in questa splendida location, studiare ed esibirsi.

Il Direttore Artistico è un Sicano d’eccezione, il Bivonese M° Giuseppe Panepinto dalle origini Joppolesi da parte di nonno materno. Il M° Panepinto è uno strumentista di fama internazionale ed oltre ad essere docente di master e corsi di alta formazione strumentale è stato Direttore Artistico dell’Unione Musicale Civitavecchiese, Farnese Musica Estate e Banda Musicale città di Civitavecchia, inoltre ha scritto testi usati nei Conservatori e scuole di musica italiane ed estere.

Il Maestro Panepinto, come usualità sotto la sua direzione, oltre ai concerti serali farà una serie di concerti itineranti chiamati ‘Concerti Diffusi’ e porterà la grande musica sotto casa alle persone soprattutto, a quelle persone che non possono uscire di casa come gli anziani e gli ammalati. Joppolo Giancaxio diventa un Teatro all’Aperto. I Docenti sono tutti di fama Internazionale e la Pianista accompagnatrice è la Bravissima M° Veronica Bigliani. Tantissimi ospiti che si esibiranno da solisti. Tante Conferenze con Maestri e Docenti con temi come ‘L’Arte Musicale nell’Era Tecnologica e Digitale’ collegati da remoto. Sabato 29 Agosto Concerto della Banda Intercomunale ‘V. Bellini’ con alla Direzione, oltre al M° Carmelo Mangione, il M° Filippo Cangiamila e gli allievi di Direzione del Master. Tutte le esibizioni sono aperte al pubblico e sono