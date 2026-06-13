Il Comune di Campobello di Licata informa la cittadinanza che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare n.76/2025 ha ribadito che in attuazione del Regolamento (UE) n. 1 157/2019, le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate o in corso di rilascio saranno valide fino al 03.08.2026, poiché non corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Regolamento. Pertanto, al fine di agevolare la sostituzione delle carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo, ancorché in corso di validità, con il documento elettronico, è stata pianificata un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe nelle giornate di giovedì del mese di giugno c.a. secondo il calendario che segue:

– giovedì 11 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

– giovedì 18 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30;

– giovedì 25 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

GIOVANNI BLANDA